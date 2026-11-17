जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। नवागत जिलाधिकारी मनोज कुमार राय ने सोमवार की देर रात जिले की कमान संभाल ली। उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार में पहुंचकर 39वें जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नवागत डीएम 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले विशेष सचिव, नागरिक सुरक्षा और राजनीतिक पेंशन विभाग के पद पर तैनात थे।