श्रावस्ती में राजस्व कानून में बदलाव के विरोध में वकीलों ने किया सड़क जाम, बैनामा निजीकरण को खत्म करने की मांग

संवाद सूत्र, जमुनहा(श्रावस्ती)। बैनामा निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को जमुनहा तहसील के अधिवक्ताओं ने जमुनहा-बहराइच राज्य मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। इससे लगभग एक घंटे तक मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।

प्रदेश सरकार की ओर से राजस्व कानूनों में संशोधन कर पायलट प्रोजेक्ट के तहत श्रावस्ती, बलरामपुर, बांदा व हरदोई जिले में नई व्यवस्था लागू करने के विरोध में वकीलों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को न्यू मॉडर्न बार एसोसिएशन जमुनहा के अधिवक्ताओं ने जमुनहा तहसील मुख्य गेट के सामने जमुनहा-बहराइच राज्य मार्ग एक घंटे तक जाम कर प्रदर्शन किया। इससे मार्ग पर आवागमन ठप रहा। इसके बाद वकीलों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जमुनहा एसडीएम रवेंद्र कुमार सौंपा।