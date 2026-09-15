बुद्ध की तपोभूमि ही नहीं, थारू जनजाति की पारंपरिक कारीगरी का गढ़ भी है श्रावस्ती, विदेशों में भी है डिमांड

सचिन शर्मा, लखनऊ। One District One Product उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले श्रावस्ती की पहचान केवल बौद्ध स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनी थारू जनजाति की पारंपरिक आदिवासी शिल्प कला के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां का शिल्प जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं, प्रकृति और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से गहराई से जुड़ा हुआ है।

मूंज और रड़ा घास से बनती है खूबसूरत कला जंगल और तराई क्षेत्रों से प्राप्त स्थानीय घास यानी रड़ा और मूंज का उपयोग करके हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान और विवाह समारोहों के लिए बेहद खूबसूरत वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनमें डलिया, मऊनी, सूप और पारंपरिक सजावटी टोकरी 'डेलवा' शामिल हैं। 'डेलवा' का उपयोग शादी-विवाह के दौरान दूल्हे के सामान और उपहारों को ले जाने के लिए खास तौर पर किया जाता है।

क्या है थारू कढ़ाई थारू जनजाति की महिलाएं कपड़ों पर बेहद बारीक हाथ की सिलाई और रंग-बिरंगे कपड़ों के पैच लगाकर खूबसूरत डिजाइन तैयार करती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में 'कटौती' कहा जाता है। इसमें पक्षी, फूल और प्राकृतिक आकृतियों का उपयोग होता है।

मिट्टी और लकड़ी की शानदार कलाकारी Shravasti Handicrafts रोज के इस्तेमाल के लिए बर्तन, सजावटी खिलौने और नक्काशीदार लकड़ी के फर्नीचर भी श्रावस्ती के आदिवासी कारीगरों की निपुणता को दर्शाते हैं। जिनकी यह कला न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी काफी जानी जाती है। आज इन शिल्पों की विदेशी बाजार में भी भारी डिमांड है।