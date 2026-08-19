बसपा से हाजी दद्दन खां निष्कासित, भिनगा सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। बहुजन समाज पार्टी से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती सीट पर पार्टी प्रत्याशी रहे सिरसिया निवासी हाजी मैनुद्दीन खां उर्फ दद्दन खां को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने व अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

पूर्व प्रत्याशी और जिले के कद्दावर बसपा कार्यकर्ता के रूप में स्थापित दद्दन खां बिना पार्टी की अनुमति के खुद को भिनगा सीट पर विधानसभा चुनाव का संभावित प्रत्याशी के रूप में प्रचारित कर रहे थे, जिसका दंड उन्हें पार्टी से निष्कासन के रूप में झेलना पड़ा।

बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश गौतम ने बताया कि दद्दन खां को कई बार चेतावनी दी गई थी, इसके बावजूद वह पार्टी की अनुशंसा के बिना खुद को भिनगा विधानसभा सीट से संभावित बसपा प्रत्याशी के रूप में प्रचारित कर रहे थे।

लगातार चेतावनियों के बाद भी सुधार न होने पर पार्टी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि भिनगा सीट से बसपा ने अभी अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हाजी दद्दन खां का बसपा से पुराना राजनीतिक जुड़ाव रहा है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में वह श्रावस्ती सीट पर पार्टी के प्रत्याशी थे। उनके भाई अलीमुद्दीन भी वर्ष 2022 में भिनगा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं।