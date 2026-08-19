यूपी चुनाव 2027 के लिए बसपा का बड़ा दांव, मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी अहम जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को बड़ी जिम्मदेारी सौंपी है। संगठन को और मजबूती देने के लिए बसपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्र को लीगल और मीडिया के साथ-साथ अब चुनाव आयोग से जुड़े कार्यों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे आगामी चुनावों के दौरान पार्टी के विधिक व रणनीतिक प्रबंधन में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है।

बता दें कि यूपी चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है, जिसके तहत पार्टी सर्वसमाज में जनाधार बढ़ाने के साथ-साथ कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने की प्रक्रिया में जुटी है।