जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। भाजपा के प्रदेश महामंत्री व अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी दिलीप पटेल शुक्रवार की देर शाम एक दिवसीय सांगठनिक प्रवास के तहत भिनगा स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे।

नए व पुराने कार्यकर्ताओं से भेंट कर संवाद किया। शक्तिकेंद्र संयोजकों व प्रभारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में रोजगार की कमी थी और अपराध व अपराधी हावी थे। मौजूदा सरकार अपने काम, सुशासन, अपराध व माफिया मुक्त प्रदेश के दम पर पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।

प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भाजपा सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी संगठन है। पार्टी में सभी के सुझावों और विचारों का सम्मान है। यहां पुराने और नए कार्यकर्ता मिलकर ''भारत फर्स्ट'' की भावना के साथ कार्य करते हैं। यही कारण है कि पार्टी लगातार राज्यों में जनसमर्थन हासिल कर रही है और 2027 में दोबारा सरकार बना रही है।