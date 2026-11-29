संवाद सूत्र, जागरण. कांधला (शामली)। गांव जिड़ाना में फकीर को सदके के 200 रुपये देने पर ससुरालियों ने विवाहिता को पीटकर गली में फेंक दिया। आरोप है कि विरोध करने पर पति ने तीन तलाक दे दिया। मायके वालों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बुढ़ाना के सपीपुर पट्टी की आयशा की शादी करीब चार साल पहले कांधला क्षेत्र के गांव जिड़ाना के जब्बार से हुई थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही आयशा को ससुराल में परेशान किया जा रहा था। आरोप है कि आयशा के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। कई बार परिवार के लोगों ने समझौते से मामला शांत कराया।

पीड़िता का कहना है कि तीन दिन पहले उसने सदके के 200 रुपये एक फकीर को दे दिए। इसी बात पर सास, ससुर और पति भड़क गए और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि आयशा के बेहोश होने पर उसके चेहरे पर पानी डालकर फिर पीटा गया। इसके बाद उसे घर से निकालकर गली में डाल दिया गया, जहां वह दर्द से कराहती रही।