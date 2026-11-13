पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा गेहूं का बीज...साथ ही अनुदान भी, पंजीकरण सिर्फ 16 नवंबर तक ही

जागरण संवाददाता, शामली। रबी सीजन की बुवाई के लिए 50 प्रतिशत अनुदान पर सरकारी गेहूं बीज लेने की सोच रहे किसानों के पास सिर्फ तीन दिन का समय बचा है। कृषि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि शेष बचे लक्ष्य की बुकिंग 16 नवंबर को पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। वहीं, दलहन और तिलहन बीज के चयनित किसानों को भी 17 नवंबर तक अपना बीज उठाने का अंतिम समय दिया गया है।

वर्तमान रबी अभियान के तहत जिले को सामान्य वितरण योजना में कुल चार हजार 85 क्विंटल गेहूं बीज बांटने का लक्ष्य मिला है। इसमें से तीन हजार 510 क्विंटल बीज कृषि विभाग के राजकीय भंडारों के माध्यम से और शेष 575 क्विंटल सहकारिता विभाग के जरिए किसानों को उपलब्ध कराया जाना है। विभाग द्वारा गांव-गांव चलाए गए प्रचार-प्रसार अभियान के चलते अब तक तीन हजार 250 क्विंटल गेहूं बीज की बुकिंग हो चुकी है। लाटरी और आटो-कंफर्म प्रक्रिया के जरिए इनमें से करीब तीन हजार क्विंटल बीज का वितरण भी किया जा चुका है।