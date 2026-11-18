जागरण संवाददाता, शामली। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और त्रुटियां सुधारने के लिए 16 दिसंबर तक आवेदन होंगे। मंगलवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण वर्मा ने कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी।

एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा फॉर्म-छह से नाम जुड़वा सकते हैं। नाम हटाने के लिए फॉर्म-सात तथा नाम-पते में संशोधन या डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के लिए फॉर्म-आठ भरना होगा। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक आवेदन आनलाइन, संबंधित अधिकारी कार्यालय या बीएलओ के जरिए जमा होंगे। एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा भी फॉर्म-छह दे सकते हैं; नाम नियमानुसार शामिल होंगे।