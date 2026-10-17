वेतन से बेजुबानों का पेट भर रहीं शामली की शिक्षिका नंदिनी चौधरी, बीमार होने पर इलाज का भी उठाती खर्च

आकाश शर्मा, शामली। बेजुबानों के प्रति संवेदनशीलता की अनूठी मिसाल मुहल्ला काका नगर निवासी नंदिनी चौधरी ने पेश की है। वह निजी स्कूल में शिक्षिका हैं, और तीन वर्षों से अपने वेतन से बेसहारा जीवों की सेवा में जुटी हैं। वह रोजाना 50 से अधिक कुत्तों को अपने हाथों से भोजन कराती हैं।

शहर के मुहल्ला काका नगर निवासी नंदिनी चौधरी ने बताया कि उनको बचपन से ही कुत्तों की सेवा करने से खुशी मिलती है। नौकरी और व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने बेजुबान जानवरों की सेवा करने का जो नियम बनाया है, वह अपने आप में प्रेरणादायक है।

जैसे ही वह स्कूल से घर लौटती हैं, बिना विश्राम किए सीधे बेजुबानों की ओर निकल पड़ती हैं। वह सुबह और शाम दोनों समय नियमित रूप से इलाके के 50 से अधिक कुत्तों के लिए भोजन का प्रबंध करती हैं।