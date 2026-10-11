आस्था का अनूठी मिसाल: 67 की उम्र में साइकिल पर चारधाम व 12 ज्योतिर्लिंग की दूरी नापने निकले एमपी के नरेंद्र

संवाद सूत्र, अनूपशहर (बुलंदशहर)। आज के दौर में जहां लोग लंबी दूरी तय करने के लिए मोटर वाहनों पर निर्भर हैं, वहीं 67 वर्षीय नरेंद्र कसेरा साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग, चारधाम और देश के प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा पर निकल पड़े हैं। उनकी यह यात्रा आस्था, संकल्प और आत्मविश्वास की मिसाल बन गई है।

मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी नरेंद्र कसेरा अपनी दूसरी अखिल भारतीय साइकिल यात्रा पर निकले हैं। नरेंद्र कसेरा अपनी यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। इसके अलावा चारधाम की यात्रा भी करेंगे। शुक्रवार को नगर में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत किया और यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। नरेंद्र कसेरा का कहना है, कि साइकिल उनके लिए केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि श्रद्धा, आत्मानुशासन और भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण का प्रतीक है।