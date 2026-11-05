दीपावली-छठ पर सफर रहेगा आसान, 12 दिन निर्बाध चलेंगी रोडवेज की 41 बसें

जागरण संवाददाता, शामली। त्योहारों के सीजन में घर जाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। दीवाली, भैय्यादूज और छठ पर्व पर यात्रियों की सहूलियत के लिए शामली डिपो की सभी 41 बसें सड़कों पर निर्बाध दौड़ेंगी, ताकि किसी भी यात्री को परेशानी न हो। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर नजदीकी डिपो से हाथों हाथ बसें मंगाई जाएगी। वहीं, रोडवेज निगम ने 12 दिवसीय प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है।

रोडवेज निगम ने यात्रियों के सुगम सफर के साथ-साथ अपने कर्मचारियों का भी पूरा ख्याल रखा है। आगामी छह से 17 नवंबर तक लागू इस योजना में नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग चालक-परिचालकों को काम के हिसाब से आकर्षक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत जो चालक-परिचालक 12 दिन ड्यूटी कर 3600 किलोमीटर बस चलाएंगे, उन्हें 4800 रुपये का एकमुश्त बोनस मिलेगा।

वहीं 11 दिन ड्यूटी कर 3300 किलोमीटर का मानक पूरा करने वालों को 4400 रुपये दिए जाएंगे। मानक से ज्यादा दूरी तय करने वाले संविदा और आउटसोर्सिंग चालकों-परिचालकों को 55 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। यहीं नहीं बसों को फिट रखने वाले वर्कशाप कर्मचारियों को 12 दिन ड्यूटी पर 2500 रुपये और 11 दिन काम करने पर 2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

त्योहारों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए शामली बस स्टेशन से सभी 41 बसों का संचालन पूरी क्षमता से किया जाएगा। डिपो प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी रूट पर यात्रियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि किसी रूट पर अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ती है, तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत डिपो से अतिरिक्त बसें तुरंत मंगाई जाएंगी।