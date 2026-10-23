डेंगू नहीं; सामान्य बुखार... फिर भी घट रहीं प्लेटलेट्स, शामली में सामने आ रहे ऐसे मामले

संवाद सहयोगी, जागरण. शामली। जिले में इन दिनों संक्रामक बुखार के बीच मरीजों की प्लेटलेट्स तेजी से घटने के मामले सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि कई मरीजों में डेंगू की पुष्टि नहीं होने के बावजूद प्लेटलेट्स में गिरावट देखी जा रही है। अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंच रहे मरीजों के मामलों में बिना चिकित्सकीय परामर्श के दर्द निवारक दवाओं का सेवन एक संभावित वजह के रूप में सामने आ रहा है। देहात में भी इस तरह के मामले मिलने से चिंता बढ़ रही है।

जिला अस्पताल में तैनात फिजिशियन डा. सचिन मलिक ने बताया कि आमजन बुखार, बदन दर्द और सिरदर्द होने पर लोग जल्द राहत पाने के लिए मेडिकल स्टोर से अपने मन से दवाएं लेकर सेवन कर रहे हैं। कई बार दवाओं की मात्रा और उनके दुष्प्रभावों की जानकारी नहीं होने के कारण परेशानी बढ़ जाती है। कुछ दर्द निवारक दवाएं रक्तस्राव का खतरा बढ़ा सकती हैं, और प्लेटलेट्स के काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में बुखार के दौरान बिना डाक्टर की सलाह दवा लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है।