किशोरी को अगवा कर कराया मतांतरण, स्वजन पर भी मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव... यूं हुआ मामला दर्ज

संवाद सूत्र, जागरण, कैराना (शामली)। क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी को इंस्टाग्राम पर मुस्लिम युवक ने अपने जाल में फंसाया और हरियाणा के यमुनानगर ले जाकर मतांतरण कराने का दबाव बनाया। आरोप है कि युवक ने अपने माता-पिता और भाई समेत परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर किशोरी को अगवा किया और उसे हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, किशोरी के भाई और अन्य स्वजन पर भी मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया था। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस किशोरी और आरोपितों की तलाश में जुटी है।

कैराना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने गुरुवार को बघरा के योग साधना केंद्र में पहुंचकर स्वामी यशवीर से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी को मुस्लिम युवक ले गया और मतांतरण करा दिया। इसके बाद उसके दो बच्चों पर भी मुस्लिम बनने का दबाव बनाया गया। उन्होंने दो नवंबर को पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वामी यशवीर ने इस प्रकरण में अपना वीडियो प्रसारित कर कार्रवाई की मांग की और हिंदू पंचायत की चेतावनी दी थी।