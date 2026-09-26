गोपनीय ट्रैप में मुजफ्फरनगर से बुलाए गए स्वतंत्र गवाह, डीवीआर से भी खुलेंगे कई अनसुलझे राज... यूं बनी थी योजना

जागरण संवाददाता, शामली। जिला खान अधिकारी और संविदा सहायक लिपिक को 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए मेरठ विजिलेंस टीम ने गोपनीय योजना बनाई थी। इस कार्रवाई की सूचना लीक न हो, इसलिए विजिलेंस ने शामली के किसी भी अधिकारी को पहले से जानकारी नहीं दी।

विजिलेंस इस डीवीआर की गहनता से जांच करेगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खान अधिकारी ने पूर्व में कब-कब और कितने लोगों से रिश्वत ली है। इसके अलावा, खान अधिकारी के सरकारी आवास पर हुई छापेमारी में 63 लाख की नकदी बरामद हुई थी, जो कई जगह छिपाकर रखी गई थी। जांच टीम को अधिकारी की पत्नी के पर्स और अलमारी में भी नकदी मिली थी। विजिलेंस टीम ने खान अधिकारी की पत्नी और उनके पिता को गिरफ्तारी की औपचारिक सूचना दी थी। पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्वजन के समक्ष वीडियोग्राफी कराते हुए घर की तलाशी ली गई।