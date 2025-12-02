भाग्य पलटने का था दावा, डेढ़ लाख भी ले लिए... अब कोर्ट में देना होगा ज्योतिषाचार्य को जवाब
शामली के नमन कुमार ने दिल्ली के ज्योतिषाचार्य जी.डी. वशिष्ठ के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। ज्योतिषाचार्य पर भाग्य बदलने का दावा कर डे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शामली। नगर निवासी एक व्यक्ति ने दिल्ली के ज्योतिषाचार्य के विरुद्ध न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर किया है। आयोग ने ज्योतिषाचार्य को 24 दिसंबर को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है।
मुहल्ला नया बाजार निवासी नमन कुमार ने मैकेंजी टावर मायापुरी फेस दो नई दिल्ली ज्योतिष संस्थान निवासी ज्योतिषाचार्य जीडी वशिष्ठ के विरुद्ध परिवाद दायर किया। बताया कि उनके पिता राहुल गोयल रेडीमेड कपड़ों का कार्य करते हैं। कोरोना के कारण कार्य प्रभावित हुआ था। इंटरनेट मीडिया आदि के माध्यम से ज्योतिषाचार्य से संपर्क हुआ। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके अनुसार दिनचर्या का पालन किए जाने पर किसी भी व्यक्ति का भाग्य पलट सकते हैं।
खराब किस्मत ठीक करने और दुनिया के दुख दूर कर सकते हैं। उनके झांसे में आकर ज्योतिषाचार्य को करीब डेढ़ लाख रुपये दिए, लेकिन किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। इसके बाद ठगी का अहसास हुआ। एक जुलाई 2025 को वे ज्योतिषाचार्य के पास गए और अपने रुपये वापस मांगे। आरोप है कि उन्होंने उनके अभद्रता की। आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने बताया कि परिवाद दायर कर लिया गया है। ज्योतिषाचार्य को 24 दिसंबर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।