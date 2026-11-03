Delhi-Saharanpur Highway पर हुड़दंग, शादी में युवकों की आतिशबाजी से लगा जाम, सहम गए मार्ग से गुजर रहे लोग

जागरण संवाददाता, शामली। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर स्थित राजघराना बैंक्वेट हाल के बाहर शादी समारोह के दौरान कुछ युवकों ने डिवाइडर व सड़क के बीचों-बीच आतिशबाजी कर करीब 20 मिनट तक मार्ग जाम किया।

सड़क पर हुए तेज धमाकों और धुएं से वाहन चालकों व राहगीरों को सांस लेने में तकलीफ हुईं, जबकि गाड़ियों में बैठे छोटे बच्चे और महिलाएं सहम गए। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

रविवार की रात करीब नौ बजे हाईवे पर एक तरफ शादी का जश्न चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बैंक्वेट हाल के बाहर युवकों ने नियमों को ताक पर रख दिया। हाईवे के बीचों-बीच खड़े होकर आतिशबाजी की, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोग जाम में फंसकर बेबस नजर आए।

तेज धमाकों और आतिशबाजी से धुएं ने वाहन सवारों को परेशान कर दिया। शामली एनसीआर में आता है, ऐसे में धुएं से हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा, जिससे राहगीरों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा।