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अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल दो शार्प शूटर हुए ढेर, मुठभेढ़ में घायल हुए दो पुलिसकर्मी

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Mon, 31 Aug 2026 06:30 AM (IST)

शामली में पुलिस मुठभेड़ में अंकित बालियान हत्याकांड के दो शार्प शूटर ढेर हो गए। इस दौरान दो पुलिसकर्मी भी ...और पढ़ें

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HighLights

  1. शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़।

  2. अंकित बालियान हत्याकांड के दो शूटर ढेर हो गए।

  3. मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

जागरण संवाददाता, शामली। कोतवाली क्षेत्र में पुलिस के साथ दो बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों बदमाश ढेर हो गए। दोनों शूटर अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल रहे थे। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि सुबह चार बजे सूचना मिली थी कि अंकित बालियान हत्याकांड के दो शूटर शामली की तरफ आ रहे थे।

सूचना पर सभी थानों को मौके पर बुलाया गया। बदमाश पुलिस को चखमा देते हुए मन्ना माजरा की तरफ दौड़ गए। इस दौरान होटल राजमहल के निकट बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। एक गोली पुलिस की गाड़ी में लगी है।

जबकि दो पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में दो बदमाश ढेर हो गए। पुलिस ने घायल पुलिसकर्मी और बदमाशों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक बदमाशों के नाम सुमित पुत्र धर्मपाल और मोहित निवासी राझडा सोनीपत हरियाणा के निवासी थे। घटनास्थल पर एसपी समेत पुलिस मौके पर मौजूद हैं।

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