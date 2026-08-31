हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड के तार रोहतक से जुड़े, गोगी गैंग के शूटर रडार पर; तलाश में 8 टीमें सक्रिय

जागरण संवाददाता, रोहतक। उत्तर प्रदेश के शामली में सिंगर अंकित बालियान के मर्डर की जांच अब हरियाणा के तीन जिलों तक पहुंच गई है। शामली पुलिस और मेरठ एसटीएफ की टीमें पिछले चार दिनों से रोहतक, हिसार और करनाल में शूटरों की तलाश में दबिश दे रही हैं।

जांच में सामने आया है कि हत्या को अंजाम देने वाले शूटर इन जिलों से जुड़े हो सकते हैं। रोहतक और हिसार के संदिग्ध शूटरों के नाम अभी पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किए हैं, जबकि करनाल के दोनों शूटर्स की पहचान किए जाने का दावा किया गया है।

पुलिस के अनुसार, छह अगस्त की शाम चार बदमाशों ने अंकित बालियान को गोलियां मारकर मर्डर किया था। सीसीटीवी में चार युवक दिखाई दिए थे, जिनमें दो पीले गमछे पहने थे। वारदात के बाद वे गैंग का नाम चिल्लाते हुए भी नजर आए।

मर्डर के बाद हरियाणा की तरफ भागे थे आरोपित: जांच में सामने आया कि मर्डर करने के बाद आरोपित हरियाणा की ओर निकले थे। सीसीटीवी में एक आरोपित फोन पर बात करता भी दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी।

जमानत पर आए शूटर्स भी रडार पर मेरठ एसटीएफ रोहतक, करनाल और हिसार में गोगी गैंग से जुड़े उन शूटर्स की जानकारी जुटा रही है, जो हाल में जमानत पर बाहर आए हैं। उनके संपर्कों की भी जांच की जा रही है। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि आठ टीमें हरियाणा के विभिन्न जिलों में भेजी गई हैं। पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं और जल्द घटना का राजफाश किया जाएगा।