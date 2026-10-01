शामली में कैफे में छात्रा के साथ अभद्रता, युवक ने गला दबाने की कोशिश की; CCTV में रिकॉर्ड वारदात

जागरण संवाददाता, शामली। हंगरी प्वाइंट कैफे में छात्रा से अभद्रता के बाद गला दबाने को प्रयास किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। छात्रा ने थाने में तहरीर दी थी, लेकिन 24 घंटे बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो जेन-जी कोतवाली पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया।

इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उधर, थानेदार ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच कोई बात हो गई थी, जांच जारी है। जांच के बाद कार्रवाई होगी। मंगलवार को एक युवती अपनी सहपाठी छात्रा के साथ शहर के झिंझाना रोड स्थित हंगरी प्वाइंट में फास्ट-फूड खाने के लिए गई थी। इस दौरान वहां मौजूद एक युवक के साथ उनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस बीच युवक ने कुर्सी पर बैठी छात्रा का गला दबाया और उसके साथ अभद्रता की।

घटना के दौरान दोनों ही पक्ष फोन से वीडियो बनाने लगे। आसपास के लोगों ने समझाकर दोनों पक्षों को शांत किया। इसके बाद छात्रा थाने पहुंची और तहरीर दी। हालांकि मंगलवार रात तक भी मुकदमा दर्ज नहीं होने के बाद बुधवार को छात्रा बड़ी संख्या में जेन-जी के साथ कोतवाली पहुंची और पुलिस से कार्रवाई की मांग की।

विरोध को लेकर जेन-जी ने किया प्रदर्शन कुछ देर तक जेन-जी की ओर से थाने में प्रदर्शन भी किया गया। कैफे में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई, जिसमें युवक छात्रा का गला दबा रहा है। वहीं, दूसरी वीडियो में उक्त युवक छात्रा पर गाली देने का आरोप लगा रहा है।