साले ने गिरेबान पकड़कर की थी बेइज्जती! अपमान की बदला देने के लिए कर दी हत्या, पिता-पुत्र गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, शामली। भैयादूज के मौके पर बहन के घर आए युवक की हत्या मामले में पुलिस ने बहनोई के पिता और भाई को गिरफ्तार किया है। फरार दो आरोपितों की तलाश की जा रही है। बताया गया कि पत्नी से विवाद के बीच साले ने गिरेबान पकड़कर बेइज्जती की थी, जिसका बदला लेने के लिए हत्या की गई।

मुजफ्फरनगर के कूकड़ा मंडी निवासी अंकुश 11 नवंबर को भैया दूज पर बनत के गांधीनगर में अपनी बहन मनीषा की ससुराल आया था। आरोप है कि मनीषा का देवर आकाश उसे घर से बुलाकर ले गया। शाम करीब छह बजे आकाश और उसका साथी रविकांत उर्फ रवि अंकुश को उसकी बाइक से घायल और बेहोशी की हालत में घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। स्वजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मनीषा की शादी 2022 में अरुण कुमार से हुई थी।

28 अगस्त 2026 को रक्षा बंधन पर मनीषा बुआ के घर गई थी। इससे नाराज अरुण ने उसके साथ मारपीट कर दी थी। जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग नाराज हुए और अंकुश ने अरुण का गिरेबान पकड़ लिया था। मनीषा ने ससुराल लौटने से इन्कार कर दिया था। बाद में 30 अगस्त को अरुण कूकड़ा मंडी पहुंचा और परिवार के सामने अपनी गलती स्वीकार करने के बाद मनीषा को वापस ले आया। इस घटनाक्रम से अरुण का छोटा भाई आकाश नाराज था। उसने मायके पक्ष के लोगों को चुन-चुनकर मारने की धमकी दी थी।