संवाद सहयोगी, शामली। विवाह जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर होता है, लेकिन कुछ लोग इस खास दिन को सेवा और संस्कारों से जोड़कर समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसा ही अनूठा उदाहरण बुधवार को शामली में देखने को मिला।

सात फेरों और वैवाहिक रस्मों से पहले विदुषी शर्मा अपने पिता के साथ गोशाला पहुंची और विधि-विधान से गौ माता की पूजा-अर्चना कर गुड़ और हरा चारा खिला कर गोसेवा का संकल्प निभाया। दिव्य योग संस्थान ट्रस्ट की इस पहल ने विवाह समारोह को एक सामाजिक और धार्मिक संदेश से जोड़ दिया। विदुषी शर्मा पुत्री जितेंद्र शर्मा का विवाह हरियाणा के जींद निवासी राकेश के साथ बुधवार रात जेजे फार्म हाउस में संपन्न होना है। विवाह की व्यस्त तैयारियों चाक पूजन, भात की रस्म के बीच बुधवार की सुबह भी विदुषी ने गोसेवा की पारिवारिक परंपरा और संस्कारों को प्राथमिकता दी।

इस दौरान उन्होंने गोमाता को 11 कुंतल हरा चारा, तीन कट्टे चोकर और 11 किलोग्राम गुड़ खिलाया गया। पूजा-अर्चना के दौरान उपस्थित लोगों ने दाम्पत्य जीवन में बंधने जा रही विदुर्षी को वैवाहिक जीवन की मंगल कामना की। ट्रस्ट के संचालक जितेंद्र शर्मा ने बताया कि संस्थान ने अपने सदस्यों के विवाह, जन्मदिन सहित अन्य मांगलिक अवसरों पर गोपूजन और गोसेवा करने की पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य खुशियों के अवसरों को सेवा और सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है। इस दौरान मुकेश वर्मा, सरवन संगल, आदेश गुप्ता, ध्रुव शर्मा, शिक्षा शर्मा आदि मौजूद रहे।