दीपावली के बाद हवा हुई दमघोंटू, फेफड़ों को सही सलामत रखने के लिए जरूर से करें ये चीजें

जागरण संवाददाता, शामली। जिले में हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। आने वाले दिनों में प्रदूषण और अधिक बढ़ने की संभावनाएं लग रही है। ग्रेप-तीन की पाबंदियों के बीच हवा लगातार दमघोंटू होती जा रही है, जो सीधे तौर पर हमारे फेफड़ों और सेहत पर हमला कर रही है।

ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी और अपने परिवार की सेहत को लेकर अभी से पूरी तरह सतर्क हो जाएं, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है।

प्रदूषण का यह बढ़ता स्तर शरीर के भीतर चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है। जब हम सांस लेते हैं, तो हवा में मौजूद सूक्ष्म कण सीधे हमारे फेफड़ों में पहुंचकर उन्हें अंदर से कमजोर कर देते हैं। इस जहरीले माहौल का सबसे बुरा असर मासूम बच्चों और 50 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर पड़ रहा है, क्योंकि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और अंग अपेक्षाकृत नाजुक होते हैं। डाक्टरों का कहना है कि हवा में फैली यह दुर्गंध और धूलकण अस्थमा, सांस फूलने, गले के संक्रमण और आंखों में जलन जैसी समस्याओं को तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं।