जागरण संवाददाता, शामली। रोहतक के चौहरे हत्याकांड की जांच में शामली के बहावड़ी निवासी जाह्नवी का नाम सामने आने के बाद उसके जिले से जुड़े पहलुओं की भी जांच जारी है। जाह्नवी ने करीब 20 दिन पहले ही पासपोर्ट बनवाया था। पासपोर्ट सत्यापन के लिए करीब एक महीना पहले वह शामली कोतवाली भी पहुंची थी। अब रोहतक हत्याकांड के बाद उसके नाम की गाड़ी दिल्ली एयरपोर्ट से मिलने की जानकारी सामने आई है। उधर, घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं में आने के बाद जाह्नवी ने रविवार दोपहर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया है। उसके पिता विक्की मलिक के नाम से बने अकाउंट के भी बंद हो गया है।



हरियाणा के रोहतक में हुए चौहरे हत्याकांड की जांच के दौरान शामली के बहावड़ी गांव निवासी जाह्नवी चौधरी का नाम सामने आया है। इस मामले में हरियाणा पुलिस उसके संपर्कों और घटनाक्रम से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है। जाह्नवी चौधरी ने करीब एक महीना पहले ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। करीब 20 दिन पहले वह शहर कोतवाली में पासपोर्ट सत्यापन के लिए काली गाड़ी से आई थी। स्थानीय स्तर पर पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उसका कोतवाली आना अब रोहतक हत्याकांड की जांच के बीच चर्चा में है।