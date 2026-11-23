जागरण संवाददाता, शामली। एक साल से लगातार तेजी के नए रिकार्ड बना रहे सोने और चांदी के दामों में आई गिरावट ने आम ग्राहकों को राहत दी है। ऊंचे भाव के चलते लंबे समय से आभूषणों की खरीदारी टाल रहे लोग अब कीमतों में नरमी का फायदा उठाने के लिए बाजार पहुंचने लगे हैं। शादी का सीजन शुरू होते ही सर्राफा बाजार में भी रौनक बढ़ गई है। खासकर शादी वाले घरों में गहनों की खरीदारी को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है।

सर्राफा कारोबारी आशु गर्ग ने बताया कि रविवार को चांदी का भाव 1550 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। सोने के 24 कैरेट का भाव 1.26 लाख रुपये, 22 कैरेट का 1.16 लाख रुपये और 20 कैरेट का भाव 1.06 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। पिछले एक साल के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

वहीं, शादी का सीजन होने के कारण बाजार में सबसे ज्यादा मांग सोने के हार, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र और झुमको की है। इसके अलावा चांदी की पायल, बिछिया और अन्य आभूषणों की भी खरीदारी हो रही है। जिन परिवारों में आने वाले दिनों में शादियां हैं, वे बजट के अनुसार गहनों की खरीदारी करने में जुटे हैं।