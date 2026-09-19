कौन हैं पूर्व सांसद अमीर आलम व उनके बेटे नवाजिश? जिन्होंने आजाद समाज पार्टी छोड़कर UP में चढ़ाया सियासी पारा

जागरण संवाददाता, शामली। जिले के राजनीतिक गलियारों में बड़ा फेरबदल हुआ है। पूर्व सांसद अमीर आलम और उनके बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान ने आजाद समाज पार्टी का दामन छोड़ दिया। दैनिक जागरण से खास बातचीत में पूर्व विधायक ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें और उनके पिता को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। बिना उनकी सहमति के उनके राजनीतिक विरोधियों को पार्टी में शामिल किया जा रहा था।

पूर्व विधायक ने कहा कि थानाभवन विधानसभा सीट समेत कई अन्य सीटों पर उनकी मजबूत दावेदारी थी, जिसे पार्टी नेतृत्व ने नजरअंदाज कर दिया। संगठन में लगातार हो रहे अपमान और मान-सम्मान न मिलने के कारण उन्हें यह कड़ा कदम उठाना पड़ा। फिलहाल, उनके अगले राजनीतिक कदम पर सस्पेंस बना हुआ है।

पूर्व विधायक ने स्पष्ट किया कि भविष्य में उसी दल का रुख करेंगे, जहां उन्हें और उनके समर्थकों को पूरा सम्मान मिलेगा। इस इस्तीफे से सियासी समीकरणों में हलचल तेज हो गई है। चार दशकों से राजनीति में रहा प्रभाव जिले के कस्बा गढ़ीपुख्ता निवासी आलम परिवार का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले चार दशकों से गहरा प्रभाव रहा है। पूर्व सांसद अमीर आलम खान (Ameer Alam Khan) का राजनीतिक इतिहास लंबा रहा है। वह वर्ष 1985 में थानाभवन सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद जनता दल के टिकट पर 1989 में मोरना और 1996 में थानाभवन से तीसरी बार विधानसभा पहुंचे।