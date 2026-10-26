अंकित बालियान हत्याकांड: 'इंसाफ' के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगी सिंगर की पत्नी सीमा

जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी न होने पर उनकी पत्नी सीमा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा की है।

उन्होंने कहा कि वह इस बार अंकित को इंसाफ दिलाने के लिए करवाचौथ का व्रत रखेंगी। साथ ही बताया कि अंकित के पिता की हालत नाजुक है। अंकित को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए।

26 अगस्त की शाम अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद 31 अगस्त को गोगी गैंग के शूटर सुमित और मोहित, निवासी सोनीपत, पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए थे। मामले में आर्यन संधू और सत्यम कादयान अब भी फरार हैं।