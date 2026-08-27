सिद्धू मूसे वाला को जैसे मारा... वैसे ही अंकित की भी हत्या कर गए बदमाश, काला राणा गैंग पर शक

आकाश शर्मा, शामली। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या को बदमाशों ने पंजाब के चर्चित सिद्धू मूसे वाला हत्याकांड की तर्ज पर पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने शार्प शूटर आए थे, जिनकी संख्या चार बताई जा रही है और वे दो बाइकों पर सवार थे। उनके पास आधुनिक पिस्टल थे।

बदमाश हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अलग-अलग रास्ते से फरार हुए। पुलिस को बदमाशों की लोकेशन लोनी के पास मिली है। दिल्ली और लोनी पुलिस से भी आरोपितों को पकड़ने में मदद ली जा रही है। बदमाश हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सड़क पर पड़े शव का वीडियो भी बनाकर ले गए। जिम के सामने स्थित नाला पटरी मार्ग संकरा होने के कारण बदमाशों ने अपनी दोनों बाइक एमएसके रोड पर वर्मा मार्केट के पास खड़ी की थी।

अंकित बालियान जैसे ही जिम से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने लगे, जिसका ड्राइवर साइड दीवार की तरफ था। घात लगाए चारों शार्प शूटरों ने उन्हें घेर लिया और सभी ने गोलियां बरसाईं जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। कुछ गोली अंकित को तो कुछ गाड़ी में लगी। कुछ दीवारों में भी लगी।