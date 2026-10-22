UP में धान की बंपर आवक, फिर भी पंजाब से चावल मंगाने की नौबत क्यों? 65 लाख टन के लक्ष्य से नाराज मिलर्स ने खोली पोल

अंबुज मिश्र, शाहजहांपुर। धान खरीद शुरू हुए सप्ताह भर बीत चुका है, लेकिन 99 प्रतिशत केंद्रों पर अभी खाता तक नहीं खुला है। मंडियों में बंपर आवक है, जिस कारण धान हरियाणा, पंजाब भी भेजा जा रहा है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी इन्हीं राज्यों से सरकार को चावल मांगना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी खरीद का जो लक्ष्य तय किया गया है, वह आवश्यकता से कम है।

प्रदेश के राइस मिलर लगातार इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ताकि पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता न रहे, लेकिन सरकार की ओर से सकारात्मक रुख नहीं मिल रहा। सरकार प्रतिवर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदती है। उसके बाद राइस मिलों से कुटाई कराकर तैयार चावल का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में स्टाक किया जाता है। जहां से चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड डे मिल वितरण आदि के लिए भेजा जाता है, लेकिन सरकारी खरीद का कोटा आवश्यकता से कम होने के कारण चावल का स्टाक कम पड़ जाता है। इसकी पूर्ति करने के लिए सरकार को पंजाब से प्रतिवर्ष अतिरिक्त चावल खरीदना पड़ता है। उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री हरिकिशोर गुप्ता बताते हैं कि सरकारी लक्ष्य प्रदेश में चावल की आवश्यकता को देखते हुए कम है।