यूपी में 15 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद, 2441 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदेगी सरकार

संवाद सूत्र, शाहजहांपुर। धान खरीद के लिए एजेंसियों को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार समर्थन मूल्य 2441 व ए ग्रेड का समर्थन मूल्य 2461 के भाव से खरीदा जाएगा।

जिले में बड़े क्षेत्रफल में धान की खेती होती है। सितंबर माह में ही फसल की कटाई शुरू हो गई थी, जो आढ़तों पर बिक रही है। इस बार सरकारी खरीद शुरू होना तो दूर तैयारियां तक नहीं हो सकी।