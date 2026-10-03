यूपी में 15 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद, 2441 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदेगी सरकार
सरकारी एजेंसियों को शाहजहांपुर में धान खरीद की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं, जो 15 अक्टूबर से शुरू होगी।
HighLights
धान खरीद 15 अक्टूबर से शुरू होगी, तैयारी के निर्देश।
सामान्य धान का समर्थन मूल्य ₹2441 प्रति क्विंटल।
किसान अभी मिलों पर कम दाम में धान बेच रहे हैं।
संवाद सूत्र, शाहजहांपुर। धान खरीद के लिए एजेंसियों को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार समर्थन मूल्य 2441 व ए ग्रेड का समर्थन मूल्य 2461 के भाव से खरीदा जाएगा।
जिले में बड़े क्षेत्रफल में धान की खेती होती है। सितंबर माह में ही फसल की कटाई शुरू हो गई थी, जो आढ़तों पर बिक रही है। इस बार सरकारी खरीद शुरू होना तो दूर तैयारियां तक नहीं हो सकी।
इस बार खरीद केंद्रों पर सरकार 15 अक्टूबर से सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2441 व ए ग्रेड का समर्थन मूल्य 2461 के भाव से खरीदेगी।
हालांकि क्रय केंद्रों के शुरू हो़ने तक पुवायां क्षेत्र में धान की कटाई समाप्त हो जाएगी। इन दिनों किसान मिलों पर 1970 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से धान की बिक्री कर रहे हैं।
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