इंसानियत शर्मसार: हाईवे पर तड़पता रहा घायल, रातभर शव को रौंदती रहीं गाड़ियां; ना पुलिस दिखी ना NHAI

संवाद सहयोगी, मीरानपुर कटरा (शाहजहांपुर)। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक युवक की मौत के बाद जो हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। टक्कर मारने के बाद चालक ने घायल युवक की मदद करने के बजाय उसे तड़पता छोड़ दिया। उपचार के अभाव में युवक की मृत्यु हो गई। पूरी रात वाहन शव को रौंदते रहे, लेकिन न तो रात गश्त ने दौरान पुलिस ने उसे देखा और न ही एनएचएआइ की पेट्रोलिंग टीम की ही नजर उस पड़ी।

कटरा से करीब तीन किमी दूर खिरिया सकटू ग्राम निवासी धर्मेंद्र कुमार ने सुबह पांच बजे टहलते समय हाईवे पर युवक का शव देखा। शव पूरी तरह से क्षत-विक्षत था। सिर और धड़ का निचला हिस्सा पूरी तरह कुचला हुआ था। खून के निशान भी काफी दूर तक फैले हुए थे। सूचना मिलने के डेढ़ घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आसपास के ग्रामीण भी आ चुके थे, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई।

माना जा रहा है कि रात के किसी समय युवक को वाहन ने टक्कर मारी, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय वहीं छोड़ दिया गया। अधिक खून बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल या उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जिससे हादसे की सही जानकारी मिल सके। कटरा और तिलहर की दिशा में लगे हाईवे के कैमरों के जरिए वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।