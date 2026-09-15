‘अम्मा पीछे हट जाओ...’ रसोइया को बचाकर खुद अंदर गए शिक्षामित्र, शाहजहांपुर में स्कूल का बीम गिरने से दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। अम्मा पीछे हट जाओ, मलबा गिरा तो चोट लग जाएगी... कहकर रसोइया को सतर्क करने वाले शिक्षामित्र सुखपाल खुद हादसे का शिकार हो गए। मंगलवार को जर्जर स्कूल ध्वस्तीकरण देखने के लिए वह जैसे ही आगे बढ़े, एक बीम उनके ऊपर आ गिरा।

सीने, सिर व पेट में गहरी चोट लगने से उनकी मौत हो गई। ध्वस्तीकरण का ठेका सुखपाल ने ही लिया था। वहां सुरक्षात्मक इंतजाम नहीं थे। मजदूर हेलमेट नहीं लगाए थे, लोगों की आवाजाही भी प्रतिबंधित नहीं की गई थी।

करीमनगर गांव में रहने वाले सुखपाल कश्यप कुबेर गौटिया स्थित प्राथमिक स्कूल में शिक्षामित्र थे। पिछले वर्ष स्कूल का भवन जर्जर घोषित कर दिया गया था। उसके बाद विद्यार्थियों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण की नीलामी हुई।