स्वामी शुकदेवानंद विवि का होगा बड़ा विस्तार: पुवायां में देखी जा रही जमीन, लखीमपुर-हरदोई समेत कई जिले होंगे शामिल

अजयवीर सिंह, शाहजहांपुर। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय जल्द 22 एकड़ से बाहर निकलकर अपना विस्तार करेगा। प्रशासन शोध केंद्र, आधुनिक लैब, बीटेक समेत अन्य रोजगारपरक कोर्स बढ़ाने के लिए भूमि उपलब्ध कराएगा। इसके लिए पुवायां में सर्वे कराया जा रहा है। पड़ोसी जिलों के महाविद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लेकर कुलपति ने राज्यपाल से वार्ता कर ली है।

मुमुक्षु आश्रम की शैक्षणिक इकाइयों को उच्चीकृत करते हुए नवंबर 2025 में स्वामी शुकदेवानंद राज्य महाविद्यालय के रूप में मान्यता मिली थी। जिले के 47 महाविद्यालयों को इस विश्वविद्यालय में शामिल किया गया था। इस सत्र से शिक्षण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन शोध कार्यों और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन विश्वविद्यालय को और भूमि उपलब्ध कराएगा। कुलपति पुष्पेंद्र बहादुर सिंह ने पुवायां में भूमि देखी है और सर्वे शुरू करा दिया गया है, ताकि इसे विश्वविद्यालय प्रशासन के नाम कराया जा सके। इसके अलावा कई अन्य स्थानों पर भी भूमि देखी जाएगी। भूमि मिलने के साथ ही लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई और फर्रुखाबाद के महाविद्यालयों को भी विश्वविद्यालय के दायरे में लाया जाएगा।छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में हाल ही में एआइ मंथन का आयोजन किया गया था, जिसमें कुलपति पुष्पेंद्र बहादुर सिंह ने भाग लिया।