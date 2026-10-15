जेब से गायब हो रहे कार्ड! शाहजहांपुर में UPI का 'महा-विस्फोट', 2 साल में ₹30,927 करोड़ का ट्रांजेक्शन

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जेब में डेबिट-क्रेडिट कार्ड मौजूद है, लेकिन भुगतान की बारी आते ही हाथ मोबाइल की ओर बढ़ता है। चाय की दुकान हो या बड़े शोरूम, डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआइ लोगों की पहली पसंद बन गया है। जिले में बैंकवार आंकड़े भी भुगतान के बदलते तरीकों की कहानी बयां कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 व 2026-27 में अब तक यूपीआइ के जरिए 22.37 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए, जिनकी कुल राशि 30927.12 करोड़ रुपये है। दूसरी ओर डेबिट ओर क्रेडिट कार्ड से लेनदेन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 के बीच कार्ड से लेनदेन की संख्या घट गई, जबकि भुगतान की राशि में भी कमी आई है। यानी एक तरफ मोबाइल से भुगतान का दायरा बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर कार्ड का इस्तेमाल सिमटता दिखाई दे रहा है। डिजीटल भुगतान की दुनिया यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि लोगों को बदलती पसंद का भी संकेत है।