थानों के चक्कर काटने से मिला छुटकारा! शाहजहांपुर में हर महीने 1800 से ज्यादा शिकायतें घर बैठे दर्ज

अजयवीर सिंह, शाहजहांपुर। कभी छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर लोग थाने-चौकी के चक्कर लगाते थे। कई बार तो एक ही शिकायत के लिए कई दिनों तक भटकना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। ज्यादातर समस्याएं घर बैठे ही निस्तारित हो रही हैं। इस कारण थानों में भीड़ भी कम हुई है।

जिले के 23 थानों में हर माह औसतन 1400 से अधिक शिकायतें पहुंच रहीं हैं, जबकि आनलाइन दर्ज होने वाली शिकायतों की संख्या 1700 से 1800 तक हर माह पहुंच रही हैं। यानी अब थाने जाने के बजाय घर बैठे ही लोग अपनी समस्या पुलिस तक पहुंचा रहे हैं।

ऑनलाइन जो शिकायतें दर्ज हो रही हैं उनमे शराब पीकर मारपीट, पारिवारिक कलह व रास्ता निकास से संबंधित ज्यादा रहती हैं। पारिवारिक कलह से संबंधित मामलों में शिकायत करने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक रहती है। पारदर्शी ढंग से शिकायतों का निस्तारण हो इसके लिए एसपी सौरभ दीक्षित ने सभी सर्किल के सीओ को प्रतिदिन कम से कम एक व थानाध्यक्षों को मौके पर जाकर अनिवार्य रूप से दो शिकायतों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं।

एसपी ने बताया कि निस्तारण की आख्या पोर्टल पर अपलोड होने के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाता है, जिससे पुलिस की जवाबदेही तय हो रही है और लोग का पुलिस के प्रति भरोसा भी बढ़ रहा है। वह समय-समय पर खुद भी इसकी समीक्षा करते हैं।