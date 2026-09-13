शाहजहांपुर में छुआछूत का मामला, वाल्मीकि युवक के बाल काटने से इनकार के बाद हुआ विवाद, बंद हुई दुकानें

जागरण संवादादाता, शाहजहांपुर। निगोही के जिंदपुरा गांव में छुआछूत का जहर घोलने का प्रयास किया गया। वहां रहने वाले वाल्मीकि युवक ने तीन मुस्लिम नाई से कहा, मगर किसी ने उनके बाल नहीं काटे। थाने में शिकायत करने पर दारोगा गांव पहुंचे, नाइयों को समझाया। इसके बावजूद सुधार नहीं हुआ। विरोध बढ़ने पर तीनों नाई दुकान बंदकर चले गए।

सोनू वाल्मीकि ने बताया कि आठ सितंबर को गांव के बाहर दुकान संचालित करने वाले नाई के पास गए थे। उसने देखते ही कह दिया कि बाल नहीं काट पाएगा। उससे कहा कि यदि भीड़ हो तो इंतजार कर लेंगे, मगर वह तैयार नहीं हुआ। इसके बाद पड़ोस में दूसरी, फिर तीसरी दुकान पर गए। उनके संचालकों ने भी बाल काटने से इन्कार कर दिया।

कहा कि वाल्मीकि के बाल नहीं काटेंगे। उन तीनों ने अपमानित किया, जिसकी शिकायत निगोही थाने में की। पूछताछ शुरू हुई तो तीनों ने कह दिया कि बाल काटने से इन्कार नहीं किया, आरोप गलत हैं। दारोगा के गांव से जाते ही तीनों ने फिर से मना कर दिया।