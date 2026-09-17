शाहजहांपुर में 'सुई' बनी काल: 7 दिन में 4 मासूमों समेत 5 की मौत, मेडिकल स्टोर वालों की मनमानी से सहमे लोग

अजयवीर सिंह, शाहजहांपुर। तिलहर के नजरपुर मुहल्ला निवासी भूरे की एक वर्षीय पौत्री को बुखार आ गया था। अस्पताल की बजाय मेडिकल स्टोर संचालक के पास ले गए। कहा, सिरप दे दो, लेकिन स्टोर संचालक ने यह कहते हुए सुई लगा दी कि जल्द आराम मिलेगा, लेकिन चंद मिनट में मासूम की जान चली गई।

यह अकेली घटना नहीं है, अप्रशिक्षित लोगों ने सप्ताह भर में तीन अन्य मासूम समेत पांच लोगों की जान ले ली। सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है।

मगर, स्वास्थ्य विभाग के ही अधिकारियों की अनदेखी के चलते शहर से लेकर गांवों तक अप्रशिक्षित लोग दुकानें खोलकर खांसी-बुखार के साथ-साथ गंभीर बीमारियों के उपचार की आड़ में जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।

ज्यादा रुपये के लालच में इंजेक्शन लगाने के साथ ही जरूरी डोज से ज्यादा गोलियां दी जाती है। नोडल अधिकारी डा. इरफान खान ने बताया कि बिना पंजीयन दुकान संचालित कर उपचार करने वालों के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है।