भाषा अलग, देश अलग पर श्रद्धा एक: शाहजहांपुर में बाबूजी महाराज की जन्मस्थली पर भावुक हुए विदेशी अभ्यासी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। रहन-सहन व भाषा अलग, देश अलग, लेकिन श्रद्धा, साधना और गुरु के प्रति समर्पण का भाव एक जैसा...। सहज मार्ग योग साधना को 165 देशों तक पहुंचाने वाले श्रीरामचंद्र मिशन के संस्थापक महात्मा रामचंद्र महाराज (बाबूजी महाराज) की जन्मस्थली पर दक्षिण कोरिया से अभ्यासियों का दल पहुंचा।

दीवान जोगराज स्थित उनके आवास पर पहुंचकर गुरुसत्ता को प्रणाम किया। बेलारूस, मलेशिया व फ्रांस के अभ्यासियों के साथ ध्यान भी लगाया। रामचंद्र मिशन आश्रम में दक्षिण कोरिया से आए करीब 30 अभ्यासियों का दल डाॅ. मून के नेतृत्व में पहुंचा।