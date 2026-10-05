शाहजहांपुर के अस्पताल में महिला की मौत पर गुस्साए परिजन, पुलिस के सामने ही अस्पतालकर्मी की जमकर कर दी धुनाई

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शेखर अस्पताल में भर्ती बुखार से पीड़ित महिला की मृत्यु हो गई। गुस्साए स्वजन ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मियों के सामने अस्पतालकर्मी की पिटाई कर दी।

शहर के मोहम्मदजई मुहल्ला निवासी पवन कुमार की पत्नी नेहा को तीन दिनों से बुखार आ रहा था। रविवार देर रात स्वजन नेहा को शेखर अस्पताल लेकर गए जहां चिकित्सक ने उन्हें भर्ती कर लिया।

शाहजहांपुर में परिजनों का गुस्सा https://t.co/PVtMxk8PfE — anshul saxena (@rudrasaxena) October 5, 2026

सोमवार सुबह उनकी मृत्यु हो गई तो स्वजन ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया तो स्टाफ से विवाद होने लगा, जिससे महिला के स्वजन गुस्सा गए।

पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन तभी एक अस्पतालकर्मी वहां आ गया। उसे देखकर नाराज लोगों ने पिटाई शुरू कर दी। उसे बमुश्किल बचाया जा सका। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।