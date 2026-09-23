'तेरा आधार कार्ड आतंकी के पास है' कहकर 5 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, रिटायर्ड मैनेजर से उड़ाए ₹22 लाख

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सीतापुर की विसवां चीनी मिल से सेवानिवृत्त प्रबंधक सुरेंद्र सक्सेना व उनकी पत्नी को साइबर ठगों ने पांच दिन तक हाउस अरेस्ट रखा। एटीएस अधिकारी बनकर काल की, कहा कि उनका आधार कार्ड आतंकवादियों के पास है, जिससे बैंक में खाता खुलवाकर 25 लाख रुपये भेजे गए।

इसके बाद कार्रवाई से बचने के लिए तीन बार में उनसे खाते में पहले से जमा 22 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। इस साइबर सेल ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शहर के ताजू खेल मुहल्ला निवासी सुरेंद्र सक्सेना सीतापुर की विसवां चीनी मिल से मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वह पत्नी उर्मिला के साथ घर में रहते हैं। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को अनजान नंबर से उनके पास वाट्सएप काल आई थी।

काल करने वाले ने खुद को एटीएस का अधिकारी बताया था। काल करने वाले ने सुरेंद्र से कहा कि उन्होंने अपना आधार कार्ड एक आतंकवादी को दे दिया है। जब उन्होंने इन्कार किया तो धमकाया कि जांच चल रही है, जब तक पूरी नहीं होती घर से न निकलना।