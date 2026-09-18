दवा नहीं, सीधे डाका! 20 रुपये के दस्ताने 150 में, 80 का यूरिन बैग 600 का- शाहजहांपुर के अस्पतालों का सच

अजयवीर सिंह यादव, शाहजहांपुर। सर्जिकल ग्लब्ज (दस्ताने) का दाम मालूम है...? बाजार के मेडिकल स्टोर्स से खरीदेंगे तो 20 रुपये में एक जोड़ी मिल जाएंगे। यही ग्लब्ज निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर्स पर 150 रुपये में मिलेंगे। तीमारदारों को इसके दाम पूछने की अनुमति ना छूट मांगने का अवसर है। इस मनमानी पर रोक लगाने की जिम्मेदारी औषधि सुरक्षा विभाग की है, मगर टीमें नहीं पहुंचतीं।

गुरुवार को दैनिक जागरण ने कई प्रमुख अस्पतालों के मेडिकल स्टोर्स के उत्पादों के दामों की तुलना बाजार की अन्य दुकानों से की तो आठ-दस गुणा तक का अंतर सामने आया। गुरुनानक अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर एक तीमारदार ने यूरिन बैग खरीदा, उनसे 100 रुपये लिए गए। संजीवनी अस्पताल के मेडिकल पर इसकी कीमत 340 रुपये व अनूप अस्पताल में 600 रुपये थी। इन अस्पतालों में ग्लूकोज की बोतल के 70 से 94 रुपये, सर्जिकल ग्लब्ज के 100 से 150 रुपये लिए जा रहे थे।