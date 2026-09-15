शाहजहांपुर में जाम में फंसी एंबुलेंस, प्रसूता ने दिया बेटी को जन्म

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सड़क पर खड़े बेतरतीब वाहन के कारण लगे जाम ने दो जिंदगी खतरे में जान खतरे में डाल दी। प्रसूता को अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस जाम में फंस गई। चालक सायरन बजाता रहा। स्वजन रास्ता देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार न था। आधा घंटे तक दर्द से तड़पती महिला का एंबुलेंस में ही प्रसव कराया गया। उन्होंने बेटी को जन्म दिया।

आर्यनगर हेतमपुर निवासी मोनी को सोमवार शाम को प्रसव पीड़ा होने लगी तो स्वजन एंबुलेंस से उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे थे। ब्लाक मार्ग पर दोनों तरफ बेतरतीब खड़े वाहन के कारण जाम लगा था। चालक ने एंबुलेंस निकालने का प्रयास किया, लेकिन निर्माणाधीन मकान के सामने ट्राली से बजरी उतारने की रास्ता बंद हो गया।

इस बीच अन्य वाहन आने से एंबुलेंस फंस गई। चालक हरकिशन सायरन बजाते रहे लेकिन किसी ने भी उन्हें रास्ता नहीं दिया। प्रसव का असहनीय दर्द बढ़ने पर आशा कार्यकर्ता सरोजनी व ईएमटी धीरू राठौर ने एंबुलेंस में ही प्रसव कराया। लगभग आधे घंटे बाद पहुंची पुलिस ने वाहनों को साइड में कराकर यातायात सुचारू कराया।