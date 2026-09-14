शाहजहांपुर: अभिनेता राजपाल यादव के भाइयों पर गंभीर आरोप, झोपड़ी में आग लगाने की बंडा थाने में शिकायत

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के भाइयों पर भूमि को लेकर चल रहे विवाद में झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगा है। रविवार देर रात बंडा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई।

राजपाल यादव के कुंडरा गांव निवासी बड़े भाई श्रीपाल, राजेश व सत्यपाल का पिपरिया हरिश्चंद्र गांव निवासी प्रदीप से भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। प्रदीप ने बताया कि वह अपनी भूमि पर झोपड़ी डालकर स्वजन के साथ रहते है।

आरोप है कि देर रात श्रीपाल अपने भाइयों के साथ आ गए। भूमि को अपना बताकर खाली करने की धमकी दी। विरोध करने पर अभद्रता की। जब उसने भूमि को खाली करने से इनकार किया तो राजेश यादव ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। जिससे झोपड़ी में रखा सामान भी जल गया। इसके बाद धमकी देकर सभी चले गए।