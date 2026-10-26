₹4.5 करोड़ देकर गाड़ियां भूल गया नगर निगम! बिना चले ही भर दिए ₹8.85 लाख के चार्जिंग बिल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कूड़ा उठान के लिए ईवी वाहनों की खरीद के नाम पर करीब साढ़े चार करोड़ खर्च तो कर दिए गए, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इन्हें एजेंसी से उठाना ही भूल गए। इतना ही नहीं, इन वाहनों के चलाने का रिकार्ड देखे बगैर ही इनकी चार्जिंग के एवज में 8.85 लाख रुपये का पेमेंट भी कर दिया गया।

ऐसी गंभीर गड़बड़ी सामने आई तो अधिकारियों के होश उड़ गए और नगर आयुक्त ने इसकी जांच भी शुरू कर दी हैं। इधर, अपर नगर आयुक्त ने इन वाहनों को कब्जे में लेने के लिए पुलिस की मदद ली और उन्हें नगर निगम के गोदाम में भिजवा दिया गया है।

नगर निगम में गंभीर लापरवाही के एक के बाद एक चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक और प्रकरण अधिकारियों के लचर रवैये को उजागर कर करा है। रिपोर्ट बताती है कि नगर निगम प्रशासन ने पिछले साल मई और अगस्त और इस वर्ष जून में कूड़ा उठान के लिए तकरीबन 4.47 करोड़ से 10-10 ईवी वाहनों की खरीद की है। बकायदा इनका पेमेंट भी कर दिया गया लेकिन निगम प्रशासन इन्हें एजेंसी से लाना ही भूल गया। ऐसे में ये वाहन महीनों वहां खड़े रहे। इतना ही नहीं, यह जाने बगैर कि इन वाहनों को कब और कहां चलाया गया, अधिकारियों ने चार्जिंग के नाम 8.85 लाख का भुगतान आंखें मूंदकर कर दिया।