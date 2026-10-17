शाहजहांपुर: दो युवकों से बात करने पर मां ने छीना फोन, फिर ब्यूटी पार्लर गई किशोरी वापस नहीं लौटी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। दो युवकों से बात करने पर महिला ने अपनी बेटी का मोबाइल छीन लिया। इससे नाराज किशोरी घर छोड़कर चली गई। महिला ने दो युवकों समेत चार लोगों के विरुद्ध बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।

शहर की एक कालोनी निवासी महिला ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी शहर के एक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटीशियन का काम सीखती थी। पार्लर में काम करने के दौरान उसकी बातचीत चौभुर्जी निवासी शिव कश्यप और चिनौर निवासी अभिषेक से होने लगी।