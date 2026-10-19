शाजहांपुर में नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले युवक के चाचा की पीट-पीटकर हत्या, 9 लोग घायल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। नाबालिग को भगा ले जाने की रंजिश में आरोपित के चाचा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। दोनों पक्षों से नौ लोग घायल हो गए।

घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मीरानपुर कटरा के मुहल्ला तहबरगंज निवासी रंजीत पर एक नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप है। किशोरी के पिता ने रंजीत उसके पिता जोरावर, चाचा रमेश उर्फ मीठा समेत सात लोगों के विरूद्ध तीन अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।