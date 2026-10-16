शाहजहांपुर: किशोरी के अपहरण का आरोपी कोर्ट के बंदीगृह में फंदे से लटका, 'टाइमपास' नाम से दर्ज था मुकदमा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। किशोरी के अपहरण के मुकदमे में दूसरी बार जेल भेजे गए आरोपित ने जजी परिसर स्थित बंदीगृह के शौचालय में फंदे से लटक कर जान दे दी। जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडे सहित प्रशासन व पुलिस के अधिकारी जांच कर रहे हैं।

पुवायां क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने छह अक्टूबर को दीपक उर्फ टाइमपास नाम के युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि आरोपित उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को अगवा करके ले गया। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ ही दीपक को जेल भेज दिया था। आज उसे न्यायालय में पेश किया जाना था। सुबह जिला जेल के वाहन से उसे जजी परिसर स्थित बंदीगृह लाया गया। जहां वह शौचालय में चला गया।