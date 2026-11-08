नौकरी के नाम पर आजमगढ़ की 12 युवतियों को शाहजहांपुर बुलाकर कराया झाड़ू-पोंछा, छह पर FIR

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। घरेलू उपयोग के उत्पाद बनाने वाली कंपनी में नौकरी का झांसा देकर आजमगढ़ की 12 युवतियों को शाहजहांपुर बुलाया गया। आरोप है कि उनसे नौकरी के बजाय झाड़ू-पोंछा और सफाई कराई, विरोध पर धमकाया गया। शनिवार को एक युवती की शिकायत पर कंपनी से जुड़े तीन महिलाओं समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। आजमगढ़ के दोस्तपुर गांव की खुशबू ने पुलिस को बताया कि दो फरवरी, 2025 को आशा इंटरप्राइजेज की अर्चना और गुंजा ने उन्हें फोन किया था। उन्होंने कार्यालय में नौकरी दिलाने और 30 हजार रुपये मासिक वेतन देने की बात कही थी। अर्चना से पहले से परिचय होने के कारण खुशबू ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

खुशबू के मुताबिक, शाहजहांपुर पहुंचने पर साक्षात्कार के नाम पर उन्होंने चंद्रभान सिंह के पास 20 हजार रुपये जमा किए। इसके बाद चंद्रभान, रमेश चंद्र यादव, अभिषेक कुमार, गुंजा, रमिता और अर्चना ने साक्षात्कार लिया। आरोप है कि उसी दिन से खुशबू और आजमगढ़ की 11 अन्य युवतियों को बंधक बना लिया गया। उनसे झाड़ू-पोंछा, नाली की सफाई और सभी के कपड़े साफ कराने का काम लिया जाता था।

खुशबू ने यह भी आरोप लगाया कि परिवार के सदस्यों से केवल हैंड्स-फ्री पर बात कराई जाती थी, ताकि वे घरवालों को कुछ न बता सकें। किसी को जानकारी देने पर जिंदगी खराब करने और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। डर के कारण वे चुप रहीं।