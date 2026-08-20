बुलडोजर चलने से पहले खाली हुआ मकान: इंस्टाग्राम रील विवाद में हुई हत्या के आरोपी समीर के घर पर बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। इंस्टाग्राम पर रील लगाने के विवाद में गौतम मौर्य की हत्या करने वाले आरोपित समीर का मकान ध्वस्त करने के लिए गुरुवार सुबह बुलडोजर पहुंच गया।

समीर के स्वजन व रिश्तेदार बुलडोजर चलने से पहले अपना घेरलू सामान स्वयं ही निकालने लगे। 31 जुलाई को कांट निवासी गौतम की स्वजन के साथ मिलकर चाकू से वार करके हत्या कर दी थी।

समीर उसके पिता लियाकत भाई तदीम, दोस्त राजा वो साजिशकर्ता अवनीश को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। लियाकत का घर बिना मानचित्र स्वीकृत हुए बिना बने पाया गया। जिसको लेकर नगर पंचायत प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया था।