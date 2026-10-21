शाहजहापुर से दिल्ली, फर्रुखाबाद और लखनऊ जाने वाली बसों का संचालन सेटेलाइट बस अड्डे से होगा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। रामलीला मेले के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए रोडवेज बसों के संचालन स्थल में बदलाव किया गया है।

एसपी के निर्देश पर अलग-अलग मार्गों की बसों के लिए स्थान तय किए गए हैं। दिल्ली जाने वाली बसें रोडवेज बस अड्डे से चलेंगी, जबकि फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर और लखनऊ जाने वाली बसों का संचालन सेटेलाइट बस अड्डे से होगा।